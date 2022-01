Covid e “cure domiciliari”, cosa dice la sentenza del Tar sulla circolare del ministero e cosa (non) cambia davvero (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2022, si è pronunciato su un ricorso promosso da alcuni medici, che contestavano la validità della circolare del ministero della Salute sulla “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-COV-2“, nella parte in cui, nei primi giorni della malattia, prevede una mal intesa “vigilante attesa” e somministrazione di FANS e paracetamolo (principio attivo della Tachipirina) e in particolare nella parte in cui pone delle indicazioni “in negativo”, ossia sconsigliava ai medici di utilizzare determinati farmaci come l’idrossiclorochina. Per chi ha fretta: È vero che il Tar Lazio ha effettivamente annullato il protocollo definito impropriamente “Tachipirina e vigile attesa” (ne parliamo qui), ma ne ha annullato solo una parte, quella che impedisce ai ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tar del Lazio, conpubblicata il 15 gennaio 2022, si è pronunciato su un ricorso promosso da alcuni medici, che contestavano la validità delladeldella Salute“Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-COV-2“, nella parte in cui, nei primi giorni della malattia, prevede una mal intesa “vigilante attesa” e somministrazione di FANS e paracetamolo (principio attivo della Tachipirina) e in particolare nella parte in cui pone delle indicazioni “in negativo”, ossia sconsigliava ai medici di utilizzare determinati farmaci come l’idrossiclorochina. Per chi ha fretta: È vero che il Tar Lazio ha effettivamente annullato il protocollo definito impropriamente “Tachipirina e vigile attesa” (ne parliamo qui), ma ne ha annullato solo una parte, quella che impedisce ai ...

