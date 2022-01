COVID, due decessi al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questa mattina, nelle aree COVID dell’Azienda Moscati, 2 pazienti: un 89enne di Torella dei Lombardi, ricoverato dal 9 gennaio scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive e una paziente di 82 anni dì Montoro, ricoverata dal 16 gennaio scorso nella terapia subintensiva del COVID Hospital. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 39 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del COVID Hospital, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questa mattina, nelle areedell’Azienda, 2 pazienti: un 89enne di Torella dei Lombardi, ricoverato dal 9 gennaio scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive e una paziente di 82 anni dì Montoro, ricoverata dal 16 gennaio scorso nella terapia subintensiva delHospital. Nelle areedell’Azienda ospedalierasono ricoverati 39 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva delHospital, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

