Covid, contagi ancora in crescita e il picco si avvicina: +6.839 casi solo oggi (Di martedì 18 gennaio 2022) Covid. Ecco il bollettino sulla situazione pandemica ad oggi. I numeri, i casi e gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli ospedali e dei contagiati nella Regione Lazio. Aumentano ancora i casi della Regione rispetto ai giorni trascorsi, il picco è vicino ma non ancora pienamente raggiunto. Leggi anche: Roma, positivo al Covid non si ferma all'alt e investe il poliziotto: scatta l'inseguimento Le parole di D'Amato D'Amato: "oggi nel Lazio su un totale di 120.151 tamponi, si registrano 13.286 nuovi casi positivi (+6.839), sono 26 i decessi (+9), 1.849 i ricoverati (+60), 207 le terapie intensive (+3) e +5.247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a ...

