Covid | Cgil | “Scuole al collasso | mancano personale e mascherine”

"Ad appena due giorni dalla ripartenza delle attività didattiche in presenza denunciamo la situazione di collasso in cui versano le Scuole in Sicilia. Manca il personale a causa dell'alto numero dei contagi, mentre in tanti istituti non sono ancora arrivate le mascherine ffp2 promesse dal Ministero dell'istruzione". Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza. "È evidente – il Mattino di Sicilia.

