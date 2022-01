Covid, boom di contagi nelle carceri: positivi 2.625 detenuti e 1.572 poliziotti penitenziari (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora in netto aumento i casi Covid nelle carceri italiane, che raggiungono cifre record rispetto alle scorse settimane. I detenuti positivi sono 2.625 (di cui 36 nuovi giunti), su un totale di 53.669 presenze, mentre i casi sono 1.572 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati, aggiornati a ieri sera, sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano stati 1532 tra i detenuti, su una popolazione 53.561 unità, e 1426 tra gli agenti. Tra i detenuti positivi, 2.586 sono asintomatici, 25 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 14 sono ricoverati in ospedale. Tra i poliziotti 1.547 sono asintomatici in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora in netto aumento i casiitaliane, che raggiungono cifre record rispetto alle scorse settimane. Isono 2.625 (di cui 36 nuovi giunti), su un totale di 53.669 presenze, mentre i casi sono 1.572 tra i 36.939in servizio. I dati, aggiornati a ieri sera, sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano stati 1532 tra i, su una popolazione 53.561 unità, e 1426 tra gli agenti. Tra i, 2.586 sono asintomatici, 25 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 14 sono ricoverati in ospedale. Tra i1.547 sono asintomatici in ...

Advertising

Adnkronos : Boom di #covidparty con positivi, c'è chi paga per contagiarsi e ottenere il #greenpass da guariti. - Agenzia_Ansa : Cresce il numero di coppie che vanno in crisi per divergenze sul vaccino anti Covid e sono molte, secondo un avvoca… - Borderline_24 : #Covid, a #Monopoli boom di #Contagi in una #Scuola: chiuse 24 classi per 10 giorni - StraNotizie : Covid, boom di contagi nelle carceri: positivi 2.625 detenuti e 1.572 poliziotti penitenziari… - VesuvioLive : Covid, boom di ricoveri a Napoli: due ospedali non hanno più posti letto -