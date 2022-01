Covid, Bassetti: «Non vaccinarsi vuol dire essere cattivi cittadini» (Di martedì 18 gennaio 2022) «Chi non si vaccina oggi non si rende conto del male che sta facendo ad un altro cittadino che ha un problema diverso di salute. Oggi non vaccinarsi vuol dire essere cattivi cittadini. Me ne assumo le responsabilità di quello che dico». Sono le parole con cui il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, si è espresso ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione «Facciamo finta che» del 17 gennaio. Covid, le difficoltà nel curare le altre patologie La dichiarazione dell'infettivologo è strettamente correlata al fatto che il vaccino è anche uno strumento per non sovraccaricare gli ospedali, evitando che a causa della gestione del Covid si finisca per non poter ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 gennaio 2022) «Chi non si vaccina oggi non si rende conto del male che sta facendo ad un altro cittadino che ha un problema diverso di salute. Oggi non. Me ne assumo le responsabilità di quello che dico». Sono le parole con cui il professor Matteottore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, si è espresso ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione «Facciamo finta che» del 17 gennaio., le difficoltà nel curare le altre patologie La dichiarazione dell'infettivologo è strettamente correlata al fatto che il vaccino è anche uno strumento per non sovraccaricare gli ospedali, evitando che a causa della gestione delsi finisca per non poter ...

