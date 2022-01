Covid, attacco No vax al presidente trentino: nella busta un proiettile da guerra e una lettera di minacce (Di martedì 18 gennaio 2022) Un proiettile calibro 9, proveniente dal mondo No-vax, è stato ritrovato al centro postale di Trento. Il destinatario era il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. A confermare la matrice antivaccinista è il questore vicario Luigi Di Ruscio: «Le analisi hanno evidenziato che si tratta di un proiettile Nato in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, non è quindi in libero commercio – afferma Lo Ruscio all’Ansa -. Il proiettile era accompagnato da una lettera, scritta con adesivi trasferibili, contenente minacce dal mondo No vax indirizzate a Fugatti e al direttore generale dell’azienda sanitaria, Antonio Ferro. Qualora venisse identificato il responsabile, se non appartenente a forze armate o forze dell’ordine, verrebbe contestato anche il reato di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Uncalibro 9, proveniente dal mondo No-vax, è stato ritrovato al centro postale di Trento. Il destinatario era ildella Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. A confermare la matrice antivaccinista è il questore vicario Luigi Di Ruscio: «Le analisi hanno evidenziato che si tratta di unNato in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, non è quindi in libero commercio – afferma Lo Ruscio all’Ansa -. Ilera accompagnato da una, scritta con adesivi trasferibili, contenentedal mondo No vax indirizzate a Fugatti e al direttore generale dell’azienda sanitaria, Antonio Ferro. Qualora venisse identificato il responsabile, se non appartenente a forze armate o forze dell’ordine, verrebbe contestato anche il reato di ...

