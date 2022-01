Covid | accorciare subito la quarantena I medici sul campo si ribellano al Cts

(Di martedì 18 gennaio 2022) I sanitari dello Spallanzani sposano la linea Usa: "Per vaccinati e non, bastano 5 giorni senza test finale" di GIOVANNI PANETTIERE

QUOTIDIANO NAZIONALE

I sanitari dello Spallanzani sposano la linea Usa: "Per vaccinati e non, bastano 5 giorni senza test finale" di GIOVANNI PANETTIEREFalcone Una quarantena più breve per chi ha ricevuto le tre dosi di vaccino anti -'al ... commentando l'ipotesi dii tempi di isolamento per i positivi asintomatici. 'Globalmente ...Questa la richiesta al ministro della salute da parte dei delegati allo sport di Città Metropolitana, Armentano, e Regione, Vannucci ...di Giovanni Panettiere I medici in prima linea aprono una breccia nel muro (di gomma) alzato dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per preservare le attuali misure di contenime ...