Covid-19, è record di contagi e vittime. Ema: quarta dose ragionevole per soggetti fragili (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si registra un record di contagi da Covid-19 e di vittime. I nuovi positivi sono 228mila, il numero più alto dall'inizio della pandemia, e 434 i morti, come non succedeva dal 14 aprile scorso. Da segnalare anche il picco di tamponi, più di 1,4 milioni, che fa restare invariato il tasso di positività. Meglio sul fronte ospedaliero: crescono i ricoveri ma rimangono stabili, con un segno meno davanti, i pazienti in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati Agenas la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica aumenta in 14 regioni; più stabile invece il tasso di occupazione delle rianimazioni. Se il sistema dei colori rimarrà invariato, oltre alla Valle D'Aosta, hanno numeri da zona arancione anche Sicilia e Friuli Venezia Giulia.In dettaglio, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si registra undida-19 e di. I nuovi positivi sono 228mila, il numero più alto dall'inizio della pandemia, e 434 i morti, come non succedeva dal 14 aprile scorso. Da segnalare anche il picco di tamponi, più di 1,4 milioni, che fa restare invariato il tasso di positività. Meglio sul fronte ospedaliero: crescono i ricoveri ma rimangono stabili, con un segno meno davanti, i pazienti in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati Agenas la percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area non critica aumenta in 14 regioni; più stabile invece il tasso di occupazione delle rianimazioni. Se il sistema dei colori rimarrà invariato, oltre alla Valle D'Aosta, hanno numeri da zona arancione anche Sicilia e Friuli Venezia Giulia.In dettaglio, ...

