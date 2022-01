Cosenza Francescomattia Pantuso morto in un incidente nei pressi della piscina Campagnano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tragediastrada a. A perdere la vita il centauro, 30 anni di Civita. Il giovane è deceduto in un sinistro stradale avvenuto neiera alla guidapropria moto, quando ha impattato contro una Fiat 500 condotta da una cinquantenne. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia. Sul posto i sanitari del 118 die anche dei militari che hanno prestato i primi soccorsi. Il motociclista, trasportato d’urgenza all’Annunziata in gravissime condizioni, èdopo alcune ore dall’arrivo in Pronto soccorso. L’automobilista è rimasta contusa.

«Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, l'amministrazione comunale e l'intera comunità di Civita esprimono tutta la loro vicinanza e le più sentite condoglianze – si legge in una nota – alla famiglia ...