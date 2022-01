Cosenza Ascoli: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 18 gennaio 2022) Cosenza Ascoli è una partita della 20° giornata di Serie B che si giocherà sabato 22 gennaio alle ore 14 allo Stadio Marulla di Cosenza. Le due squadre provengono da periodi complicati: i marchigiani non vincono dallo scorso 30 novembre (2-1 contro la Reggina, i calabresi sono fermi a quota 16 e non vincono dal lontano 27 ottobre. Cosenza Ascoli: i precedenti sorridono ai rossoblù Il Cosenza deve assolutamente migliorare se non vuole rischiare di scivolare in basso alla classifica. Sono solo 5 i punti che li distanziano dal terzultimo posto occupato dai conterranei del Crotone. Motivo per cui Zaffaroni deve fare di tutto per portare a casa i tre punti, che mancano dalla partita contro la Ternana. Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Corsi, Tiritiello, Rigione, Sy; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022)è una partita della 20° giornata di Serie B che si giocherà sabato 22 gennaio alle ore 14 allo Stadio Marulla di. Le due squadre provengono da periodi complicati: i marchigiani non vincono dallo scorso 30 novembre (2-1 contro la Reggina, i calabresi sono fermi a quota 16 e non vincono dal lontano 27 ottobre.: i precedenti sorridono ai rossoblù Ildeve assolutamente migliorare se non vuole rischiare di scivolare in basso alla classifica. Sono solo 5 i punti che li distanziano dal terzultimo posto occupato dai conterranei del Crotone. Motivo per cui Zaffaroni deve fare di tutto per portare a casa i tre punti, che mancano dalla partita contro la Ternana.(4-2-3-1): Matosevic; Corsi, Tiritiello, Rigione, Sy; ...

Advertising

periodicodaily : Cosenza Ascoli: probabili formazioni e dove vederla #serieB #22gennaio #CosenzaAscoli - CosenzaChannel : Il calciomercato delle avversarie del Cosenza continua a vedere l'Ascoli molto attivo alla ricerca di un esterno of… - PicenoTime : Cosenza, nessuna nuova positività al Covid a cinque giorni dal match con l'Ascoli - PicenoTime : Ascoli Calcio, continuano le sedute pomeridiane al Picchio Village in vista della gara di Cosenza… - psb_original : Ascoli, Falasco: 'E’ un onore essere qui per me, abbiamo fatto presto a trovare l’accordo. Sul Cosenza...' #SerieB -