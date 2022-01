Cosa rischia il traffico aereo negli Usa con il lancio del 5G

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Alla fine ha ceduto anche Verizon. Dopo At&t anche l'altro colosso della telefonia mobile Usa ha deciso per un nuovo rinvio dell'accensione delle sue antenne 5G nei pressi degli aeroporti statunitensi. American Airlines e United avevano avvertito che, con l'accensione delle torrette, ci potrebbero essere "gravi problemi operativi" al trasporto. Con il 5G rischio "caos" Tutto ha inizio a inizio dicembre, quando alcune compagnie statunitensi hanno avvertito del potenziale "caos" che potrebbe derivare dall'istallazione delle antenne nelle aree di decollo e atterraggio, temendo "potenziali interferenze" tra le frequenze usate dalla nuova tecnologia di internet mobile e la strumentazione degli aerei. At&t in una nota si è detta "sconcertata" dai ritardi dell'autorità americana, la Faa, mentre la Casa Bianca ha fatto sapere che sono in corso discussioni ...

AGI - Alla fine ha ceduto anche Verizon. Dopo At&t anche l'altro colosso della telefonia mobile Usa ha deciso per un nuovo rinvio dell'accensione delle sue antenne 5G nei pressi degli aeroporti statunitensi. American Airlines e United avevano avvertito che, con l'accensione delle torrette, ci potrebbero essere "gravi problemi operativi" al trasporto. Le due principali compagnie telefoniche americane hanno deciso di rinviare l'accensione delle antenne della telefonia mobile di quinta generazione dopo l'allarme lanciato delle compagnie aeree sulle frequenze.