Cortina | bimbi senza mensa? Lo chef dei vip si trasferisce all' asilo

(Di martedì 18 gennaio 2022) Settimana gourmet per i piccoli alunni di: 70 bambini dell'che rischiavano di non poter tornare in aula perché il Covid aveva messo a letto tutte le addette alla. A risolvere la ...

Advertising

statodelsud : Covid:asilo Cortina senza mensa,pranzi bimbi da chef dei vip - Pino__Merola : Covid:asilo Cortina senza mensa,pranzi bimbi da chef dei vip - AnsaVeneto : Covid:asilo Cortina senza mensa,pranzi bimbi da chef dei vip. Brigata del ristorante sostituisce addetti dell'asilo… - CorriereQ : Covid:asilo Cortina senza mensa,pranzi bimbi da chef dei vip -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina bimbi

Ogni giorno due dei sei membri della brigata di cucina scendono dal Passo, a oltre 2.200 metri di quota, sino al centro diper tenere aperta la mensa e offrire un pasto caldo ai piccoli ...Ogni giorno due dei sei membri della brigata di cucina scendono dal Passo, a oltre 2.200 metri di quota, sino al centro diper tenere aperta la mensa e offrire un pasto caldo ai piccoli ...Settimana gourmet per i piccoli alunni di Cortina: 70 bambini dell'asilo che rischiavano di non poter tornare in aula perché il Covid aveva messo a letto tutte le ...Tutte le addette alla mensa sono a casa per il Covid. E così la brigata del ristorante Aurelio di Passo Giau si è trasferita in paese per servire i pasti caldi ai bimbi ...