Coronavirus | i dati del 18 gennaio | 3 444 nuovi positivi a Monza e Brianza | 37 823 in Lombardia 11 | 8%

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il bollettino della Regione per martedì 182022: sono 3.444 icasialin provincia di, in lieve rialzo, e sono 37.823 incon 319.123 tamponi effettuati e un tasso dità sceso all’11,8%.

( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID:E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Lo studio nel dettaglio approfondimentoin Italia e nel mondo: ...odierni sono quindi contrastanti dopo diversi giorni, a cavallo tra le due settimane, nei quali sembravano concretizzarsi i primi segnali di calo. Articolo in aggiornamentoCovid-19 Italia: 228.179 i contagi di oggi mentre 434 sono i morti. (-2) le terapie intensive e (+220) i ricoveri ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 gennaio 2022: ecco il nuovo report regionale, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di covid ...