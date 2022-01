Coronavirus, 228.179 nuovi casi con 1,4 milioni di tamponi. I morti sono 434 (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna a crescere prepotentemente il numero di contagi rintracciato nel giro di 24 ore in Italia: il bollettino quotidiano riporta 228.179 casi accertati con oltre 1,4 milioni di tamponi, mai così tanti. I morti sono stati 434, record della quarta ondata. Va precisato che 73 decessi sono frutto di un riconteggio della Sicilia su morti avvenute negli ultimi 10 giorni. I quasi 230mila positivi conteggiati sono frutto di 1.481.349 tamponi processati, di cui 1.216.216 test rapidi. L’incidenza è quindi al 15,4% e quella dei soli molecolari si assesta al 21,1 per cento. I posti letto occupati in area medica sono +220 rispetto a lunedì, mentre il saldo ingressi-uscite dalle terapie intensive segna un calo di 2 unità in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Torna a crescere prepotentemente il numero di contagi rintracciato nel giro di 24 ore in Italia: il bollettino quotidiano riporta 228.179accertati con oltre 1,4di, mai così tanti. Istati 434, record della quarta ondata. Va precisato che 73 decessifrutto di un riconteggio della Sicilia suavvenute negli ultimi 10 giorni. I quasi 230mila positivi conteggiatifrutto di 1.481.349processati, di cui 1.216.216 test rapidi. L’incidenza è quindi al 15,4% e quella dei soli molecolari si assesta al 21,1 per cento. I posti letto occupati in area medica+220 rispetto a lunedì, mentre il saldo ingressi-uscite dalle terapie intensive segna un calo di 2 unità in un ...

Advertising

rapisarda_beppe : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, 228.179 nuovi casi e 434 morti #18gennaio - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia record di 228.179 casi e 434 morti - pama_dei : RT @LorenzoTondi: Coronavirus, bollettino di oggi: 228.179 contagiati 434 morti 220.811 guariti -2 terapie intensive | +220 ricoveri Di n… - misiagentiles : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 gennaio: 228.179 nuovi casi, i morti sono 434 - gavinjones10 : Coronavirus, nuovo record di 228.179 contagi e 434 morti nelle ultime 24 ore in Italia. +220 ricoveri e -2 in terapia intensiva. -