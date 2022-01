Coppa Italia Serie C, Roselli: “Stiamo pensando di far giocare la Primavera” (Di martedì 18 gennaio 2022) La Fidelis Andria ha perso 0-4 in casa l’andata della semifinale della Coppa Italia di Serie C contro il Sudtirol, scatenando l’ira del presidente. Aldo Roselli, presidente della Fidelis Andria che si è espresso così dopo la partita d’andata della semifinale per la Coppa Italia di Serie C, persa (0-4) in casa contro il Sudtirol. “L’arbitro è stato totalmente inadeguato – ha detto Aldo Roselli, presidente del club – . Ho rivisto le immagini non le commento nemmeno. Stiamo meditando seriamente di mandare la Primavera, al Druso, per la gara di ritorno“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) La Fidelis Andria ha perso 0-4 in casa l’andata della semifinale delladiC contro il Sudtirol, scatenando l’ira del presidente. Aldo, presidente della Fidelis Andria che si è espresso così dopo la partita d’andata della semifinale per ladiC, persa (0-4) in casa contro il Sudtirol. “L’arbitro è stato totalmente inadeguato – ha detto Aldo, presidente del club – . Ho rivisto le immagini non le commento nemmeno.meditando seriamente di mandare la, al Druso, per la gara di ritorno“. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - MasterAb88 : Il big match Milan Lazio è il secondo quarto di Coppa Italia #LazioUdinese #Coppaitalia - TodoDeporte_100 : ?? Coppa Italia ???? ?? Ronda de 16 ?? Segundo tiempo extra Lazio 1-0 Udinese ?? 1-0 Immobile (2’ STE) -