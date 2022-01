Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria. Allegri ritrova Danilo (Di martedì 18 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Juventus-SampdoriaJuventus (4-4-2) Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All: Allegri.Sampdoria (4-4-2)... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi(4-4-2) Perin; De Sciglio,, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All:(4-4-2)...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Lazio-Udinese 1-0, Immobile trascina i biancocelesti ai quarti di finale - LorenzoPuliga : RT @Agenzia_Ansa: COPPA ITALIA | La Lazio ha battuto l'Udinese 1-0 all'Olimpico dopo i tempi supplementari qualificandosi ai quarti di fina… -