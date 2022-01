Coppa Italia, domani c’è Inter-Empoli: le probabili formazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Le probabili formazioni di Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Le squadre del nostro campionato sono pronte a tornare in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter e l’Empoli in programma per domani sera: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Inzaghi fa riposare qualcuno In vista dell’esordio nella competizione Nazionale, Simone Inzaghi è intenzionato a concedere spazio a chi ha trovato meno spazio, facendo riposare qualche pedina fondamentale. In porta dovrebbe esserci Handanovic, con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in ... Leggi su intermagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi, match valido per gli ottavi di finale dellaLe squadre del nostro campionato sono pronte a tornare in campo per gli ottavi di finale della2021/2022. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’e l’in programma persera: ecco le. Qui: Inzaghi fa riposare qualcuno In vista dell’esordio nella competizione Nazionale, Simone Inzaghi è intenzionato a concedere spazio a chi ha trovato meno spazio, facendo riposare qualche pedina fondamentale. In porta dovrebbe esserci Handanovic, con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni in ...

