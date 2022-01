Coppa Italia 2022 oggi in tv e calendario della settimana. Probabili formazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio 2022 " Si completa questa settimana il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia . La scorsa settimana hanno strappato il pass per la fase successiva della competizione Atalanta, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gennaio" Si completa questail quadro dei quarti di finale di. La scorsahanno strappato il pass per la fase successivacompetizione Atalanta, ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - MomentiCalcio : Stasera torna la #CoppaItalia: ecco il programma delle gare e dove vederle in Tv - sportli26181512 : Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria: Entrambe le squadre fanno i conti con i giocatori indisponibili e quegl… -