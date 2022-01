Coppa D’Africa, Anguissa e Koulibaly agli ottavi di finale (Di martedì 18 gennaio 2022) Grazie ai due pareggi, rispettivamente contro Malawi e Capo Verde, il Senegal di Kalidou Koulibaly e il Camerun di Frank Anguissa hanno vinto da imbattuti i rispettivi gironi, accedendo alla fase ad eliminazione diretta del torneo. I due calciatori del Napoli, dunque, non saranno ancora a disposizione di mister Spalletti per le prossime gare dei partenopei. Ma nei giorni scorsi è arrivata un’ottima notizia per il Senegal e per il Napoli, con Koulibaly che è guarito dal Covid-19 ed ha potuto prendere parte all’ultima partita del girone di Coppa D’Africa, dopo aver dato forfait per le prime due. Senegal agli ottavi, Koulibaly festeggia Dopo il pareggio contro Malawi per 0-0 e il conseguente passaggio del turno, Koulibaly ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022) Grazie ai due pareggi, rispettivamente contro Malawi e Capo Verde, il Senegal di Kalidoue il Camerun di Frankhanno vinto da imbattuti i rispettivi gironi, accedendo alla fase ad eliminazione diretta del torneo. I due calciatori del Napoli, dunque, non saranno ancora a disposizione di mister Spalletti per le prossime gare dei partenopei. Ma nei giorni scorsi è arrivata un’ottima notizia per il Senegal e per il Napoli, conche è guarito dal Covid-19 ed ha potuto prendere parte all’ultima partita del girone di, dopo aver dato forfait per le prime due. Senegalfesteggia Dopo il pareggio contro Malawi per 0-0 e il conseguente passaggio del turno,ha ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - Eurosport_IT : Fare la storia ? s????? ?????? ?????s???? è la prima donna ad arbitrare nella Coppa D'Africa. Partita con terna in… - DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - sportli26181512 : Clamoroso: Ghana eliminato dalle Comore. Gabon agli ottavi: Clamoroso: Ghana eliminato dalle Comore. Gabon agli ott… - Spazio_Napoli : Coppa D’Africa, Anguissa e Koulibaly agli ottavi di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa D’Africa Coppa d'Africa 2021, Zimbabwe-Guinea - In Coppa d'Africa si fa la storia: arbitro e assistenti tutte donne Eurosport IT