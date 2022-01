Coppa d’Africa 2022: è fatta per Senegal, Guinea, Marocco e Gabon (Di martedì 18 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, emessi altri verdetti dopo le gare giocate nella giornata odierna. Nel gruppo B, infatti, il Senegal pareggia in una gara senza reti contro il Malawi e si garantisce l’accesso alla fase successiva della competizione continentale da prima in classifica. La Guinea, invece, cade contro lo Zimbabwe, ma strappa comunque il pass per continuare la corsa verso la vittoria della Coppa delle Nazioni Africane. Il Malawi, dunque, continua a sperare nel ripescaggio. In serata, invece, si sono decise le sorti nel gruppo C. Il Gabon pareggia con il Marocco. La selezione marocchina chiude da prima in classifica, quella Gabonese da seconda. L’inattesa vittoria delle Comore contro il Ghana, permette alla nazionale isolana di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022), emessi altri verdetti dopo le gare giocate nella giornata odierna. Nel gruppo B, infatti, ilpareggia in una gara senza reti contro il Malawi e si garantisce l’accesso alla fase successiva della competizione continentale da prima in classifica. La, invece, cade contro lo Zimbabwe, ma strappa comunque il pass per continuare la corsa verso la vittoria delladelle Nazioni Africane. Il Malawi, dunque, continua a sperare nel ripescaggio. In serata, invece, si sono decise le sorti nel gruppo C. Ilpareggia con il. La selezione marocchina chiude da prima in classifica, quellaese da seconda. L’inattesa vittoria delle Comore contro il Ghana, permette alla nazionale isolana di ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - Eurosport_IT : Fare la storia ? s????? ?????? ?????s???? è la prima donna ad arbitrare nella Coppa D'Africa. Partita con terna in… - DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - AlexCizmic : A Yaoundé finisce 2-2. Il Marocco vince il gruppo C. Al secondo posto il Ghana. Dopo l'emozionante vittoria per 3-2… - BoscarelloDiego : Le Isole Comore di @boina_ben riescono nel colpo di coda e prima di salutare la fase finale della Coppa d'Africa, r… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021, Zimbabwe-Guinea - In Coppa d'Africa si fa la storia: arbitro e assistenti tutte donne Eurosport IT