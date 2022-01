**Consulta: super Green pass e Quirinale, domani la pronuncia della Corte** (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - La Corte costituzionale si pronuncerà domani sull'istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Pino Cabras (Gruppo Misto) e da altri tre deputati e un senatore: i deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c'è (eletti in Sardegna), la deputata del gruppo Misto, Simona Suriano e il senatore Pietro Lorefice del M5s (eletti in Sicilia). Secondo i ricorrenti l'obbligo di Green pass rafforzato sui trasporti pubblici, approvato nel decreto legge del 30 dicembre 2021 n.229 recante 'Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria', "lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - La Corte costituzionale si pronunceràsull'istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Pino Cabras (Gruppo Misto) e da altri tre deputati e un senatore: i deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c'è (eletti in Sardegna), la deputata del gruppo Misto, Simona Suriano e il senatore Pietro Lorefice del M5s (eletti in Sicilia). Secondo i ricorrenti l'obbligo dirafforzato sui trasporti pubblici, approvato nel decreto legge del 30 dicembre 2021 n.229 recante 'Misure urgenti per il contenimentodiffusione dell'epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria', "lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente ...

