Consiglio Regionale, slitta per la terza volta il rinnovo della presidenza (Di martedì 18 gennaio 2022) Terzo rinvio per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte dopo che da dicembre ad oggi la maggioranza di centrodestra non è riuscita a trovare un accordo sui nomi. Anche nella seduta odierna,t enuta da remoto, in apertura il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Bongiovanni ha chiesto il rinvio. Immediata la protesta delle minoranza che hanno mostrato alle spalle un cartello con scritto “Le istituzioni sono la casa di tutti. Rispettatele”. Dopo una sospensione di una decina di minuti, i lavori sono ripresi con la richiesta del capogruppo Luv, Marco Grimaldi, di votare la richiesta di rinvio a scrutinio segreto.“Siamo al terzo rinvio del rinnovo dell’Ufficio di presidenza. Nella conferenza dei capigruppo avevamo deciso di votare online e di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 gennaio 2022) Terzo rinvio per ildell’Ufficio dideldel Piemonte dopo che da dicembre ad oggi la maggioranza di centrodestra non è riuscita a trovare un accordo sui nomi. Anche nella seduta odierna,t enuta da remoto, in apertura il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Bongiovanni ha chiesto il rinvio. Immediata la protesta delle minoranza che hanno mostrato alle spalle un cartello con scritto “Le istituzioni sono la casa di tutti. Rispettatele”. Dopo una sospensione di una decina di minuti, i lavori sono ripresi con la richiesta del capogruppo Luv, Marco Grimaldi, di votare la richiesta di rinvio a scrutinio segreto.“Siamo al terzo rinvio deldell’Ufficio di. Nella conferenza dei capigruppo avevamo deciso di votare online e di ...

Advertising

borghi_claudio : @CaloreGiacomo Le regioni nominano tre 'grandi elettori' ciascuna per votare il presidente della repubblica. Due ma… - Telemolise : L'avvocato Maria Calabrese è la nuova Consigliera di Parità della Regione Molise. È stata eletta con 11 voti dal Co… - nuovasocieta : Consiglio Regionale, slitta per la terza volta il rinnovo della presidenza - AgenPolitica : CONSIGLIO REGIONALE. IL GRUPPO LEGA CHIEDE MODIFICA A CALENDARIO VENATORIO - aishyte : @No_Miele @Gianbilico In genere tornano indietro. Non possono essere usati per assumere portaborse, cavalconi e com… -