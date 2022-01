Consigli Fantacalcio: 5 novità in Serie A da comprare all’asta (Di martedì 18 gennaio 2022) Come nel calciomercato estivo, anche la sessione invernale ha portato alcune novità assolute in Serie A, volti nuovi giovani ma anche di esperienza: in vista dell’asta di riparazione per il Fantacalcio, vi proponiamo l’analisi di cinque giocatori che si affacciano al nostro campionato per la prima volta. Alcuni rappresentano più una scommessa che però può rivelarsi fruttuosa, altri invece possono essere già una certezza. Consigli Fantacalcio, cinque novità assolute in Serie A SERGIO OLIVEIRA: arrivato in prestito dal Porto, è il centrocampista di esperienza che José Mourinho voleva per aggiungere qualità in mezzo al campo. Classe 1992, nasce a Pacos de Brandao, un distretto di Oporto e fa tuttala trafila nelle giovanili dei Dragoni fino all’esordio nel professionismo, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Come nel calciomercato estivo, anche la sessione invernale ha portato alcuneassolute inA, volti nuovi giovani ma anche di esperienza: in vista dell’asta di riparazione per il, vi proponiamo l’analisi di cinque giocatori che si affacciano al nostro campionato per la prima volta. Alcuni rappresentano più una scommessa che però può rivelarsi fruttuosa, altri invece possono essere già una certezza., cinqueassolute inA SERGIO OLIVEIRA: arrivato in prestito dal Porto, è il centrocampista di esperienza che José Mourinho voleva per aggiungere qualità in mezzo al campo. Classe 1992, nasce a Pacos de Brandao, un distretto di Oporto e fa tuttala trafila nelle giovanili dei Dragoni fino all’esordio nel professionismo, ...

Advertising

Grifoman1 : Labbadia al Genoa, come gioca: i consigli per il fantacalcio | Superscudetto - infoitsport : Sensi alla Sampdoria, ora cambia tutto al fantacalcio: consigli e novità - ilmarax : Quando hai #Sirigu al #fantacalcio ma ti consoli per aver schierato #Consigli.... #SassuoloVerona #FiorentinaGenoa… - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sullo Spezia - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sulla Roma - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli -