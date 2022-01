Consigli Fantacalcio 2021 22 | i rigoristi della Serie A

(Di martedì 18 gennaio 2022) Possedere in rosa un giocatore che tiri i calci di rigore è di fondamentale importanza. Negli ultimi anni, infatti, anche calciatori meno validi sulla carta sono stati pagati molto proprio per questa ragione. Alcuni di loro, però, hanno stupito e hanno regalato grandi gioie. È il caso di Mancosu che, durante laA 19/20, ha realizzato 14 gol, 9 dei quali dagli undici metri. Ecco perché oggi, proprio per il vostro, vi elenchiamo inostraA.: iA Atalanta: Zapata, Ilicic, Muriel, Malinovskyi; Bologna: Orsolini, Arnautovic, Barrow; Cagliari: Joao Pedro, Pavoletti, Marin; Empoli: Pinamonti, Bajrami, Cutrone; Fiorentina: Vlahovic, Pulgar; Genoa: Criscito, Pandev, ...

SERIE A: LE DIFESE Come spesso ci piace fare, parliamo anche delle difese nella nostra panoramica suidi Serie A. La migliore è quella del Napoli, che con ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l'ultima partita, questi sono i voti uffici ...Le pagelle e highlights di Sassuolo - Hellas Verona 2-4, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022: Barak è il migliore del match ...