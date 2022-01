Consigli fantacalcio 2021 2022 | i centrocampisti da evitare all’asta

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’asta invernale delsi avvicina e la redazione di 11contro11 è pronta aarvi ida. Che abbiate bisogno di stravolgere la vostra rosa o solamente puntellarla con dei ritocchi, può essere un momento decisivo per svoltare la vostra stagione. Bisogna prestare attenzione, tutavia, a non investire su elementi che potrebbero non rendere come dovuto. Seguono, dunque, isui 5dadel. Arthur: il mediano brasiliano sembra essersi finalmente alle spalle i problemi fisici che lo perseguitano. Tuttavia, alla Juventus c’è una forte concorrenza e ritagliarsi di nuovo uno spazio importante non sarà semplice. Scarsissima, ...