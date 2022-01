Concorso ordinario secondaria annuale: Ministero pubblica DECRETO e Allegati programmi, Titoli, Abilitazioni corrispondenti. UFFICIALE (Di martedì 18 gennaio 2022) Concorso secondaria primo e secondo grado: le modifiche al Regolamento sono state pubblicate dal Ministero e quindi sono UFFICIALI. I prossimi concorsi ordinari saranno annuali, basati su una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla, prova orale, valutazione Titoli. Ecco i requisiti di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022)primo e secondo grado: le modifiche al Regolamento sono statete dale quindi sono UFFICIALI. I prossimi concorsi ordinari saranno annuali, basati su una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla, prova orale, valutazione. Ecco i requisiti di accesso. L'articolo .

