Concorsi Comune Milano, 500 Agenti di Polizia Locale: bandi in arrivo (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuove assunzioni in arrivo tramite gli attesissimi Concorsi Comune Milano, finalizzati all'assunzione di un totale di 500 Agenti di Polizia Locale per incrementare e rafforzare l'organico della Municipale del capoluogo lombardo. Ad annunciare l'arrivo della procedura concorsuale l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, durante la giornata di commemorazione dedicata a Nicolò Savarino, agente deceduto in servizio dieci anni fa. L'assessore ha, inoltre, sottolineato che la selezione avverrà tramite più Concorsi, e che l'obiettivo iniziale è quello di inserire almeno 200 nuovi Agenti entro la fine dell'anno.

