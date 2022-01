Competenze e formazione sulla sostenibilità vanno insegnate Più cultura a scuola e nelle imprese

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il monito dell’Europa nell’ultima raccomandazione approvata dalla Commissione Ue. Pronta una guida e un percorso rivolti ai ragazzi e più giovani, e a insegnanti e docenti. Ma legià hanno avviato percorsi per far crescere questo apprendimento

La giuria è composta da professionisti esperti sui temi della, dell'innovazione digitale, del Quadro Europeo delleDigitali dei Cittadini e rappresentanti dell'associazionismo. ...MA DI COSA SI TRATTA? Il percorso diimprenditoriale offerto da Cultura in bolla è ... Il percorso, attraverso moduli pratici e interattivi, partirà dall'analisi delledi ciascuno, ...L’iniziativa ipotizza percorsi nel territorio che mettano in atto meccanismi virtuosi volti ad implementare l’occupazione femminile e alla formazione e riqualificazione delle competenze professionali.Non si tratta di un bonus economico come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, ma di un progetto per formare casalinghe (e casalinghi) ...