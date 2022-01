Come sta Marino Bartoletti? Il male di questa primavera forse è alle spalle (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ positiva e ottimista la risposta di Marino Bartoletti al Corriere della Sera. La domanda riguarda il tumore che ha scoperto l’estate del 2020 e che per fortuna e perché sembra l’abbia scoperto in tempo è già andato via. Il giornalista ha parlato del suo stato di salute ma dopo mesi di lotta contro il cancro. Marino Bartoletti l’aveva rivelato a tutti nello studio di Oggi è un altro giorno e nel corso dell’intervista al Corriere regala una bella notizia: “forse il peggio è passato”. Non ha mai perso il sorriso, nonostante i seri problemi di salute e il dolore del passato. Marino Bartoletti attende i controlli periodici ma sta bene “Il male di questa primavera dovrei essermelo messo alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ positiva e ottimista la risposta dial Corriere della Sera. La domanda riguarda il tumore che ha scoperto l’estate del 2020 e che per fortuna e perché sembra l’abbia scoperto in tempo è già andato via. Il giornalista ha parlato del suo stato di salute ma dopo mesi di lotta contro il cancro.l’aveva rivelato a tutti nello studio di Oggi è un altro giorno e nel corso dell’intervista al Corriere regala una bella notizia: “il peggio è passato”. Non ha mai perso il sorriso, nonostante i seri problemi di salute e il dolore del passato.attende i controlli periodici ma sta bene “Ildidovrei essermelo messo...

