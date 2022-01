Come Cristina Ricci ha appreso il nome di sua figlia da Instagram (Di martedì 18 gennaio 2022) Christina Ricci è diventata mamma per la seconda volta. Dopo un taglio cesareo, lo scorso 8 dicembre è nata la piccola Cleopatra, dall’amore con il marito Mark Hampton, l’hairstylist delle dive con cui è convolata a nozze lo scorso ottobre. L’attrice statunitense ha condiviso su Instagram un piccolo video dove si vede Cleo mentre riposa nella culla, seguito da una dolcissima didascalia: “Baby Cleo è qui siamo così innamorati di lei, ha anche il papà più incredibile che si possa immaginare”. La nascita della piccola, però, è stata caratterizzata da un evento davvero particolare, perché apparentemente Christina Ricci e suo marito non avevano ancora concordato Come chiamare la bimba ma lui, spinto dall’entusiasmo, ha condiviso su Instagram il suo nome. Christina Ricci: ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Christinaè diventata mamma per la seconda volta. Dopo un taglio cesareo, lo scorso 8 dicembre è nata la piccola Cleopatra, dall’amore con il marito Mark Hampton, l’hairstylist delle dive con cui è convolata a nozze lo scorso ottobre. L’attrice statunitense ha condiviso suun piccolo video dove si vede Cleo mentre riposa nella culla, seguito da una dolcissima didascalia: “Baby Cleo è qui siamo così innamorati di lei, ha anche il papà più incredibile che si possa immaginare”. La nascita della piccola, però, è stata caratterizzata da un evento davvero particolare, perché apparentemente Christinae suo marito non avevano ancora concordatochiamare la bimba ma lui, spinto dall’entusiasmo, ha condiviso suil suo. Christina: ...

Advertising

cristina_lev : RT @DinaImpallomeni: Trovo davvero molto strano che dopo le affermazioni di #Montagnier ci sia ora la corsa al sangue … carenza di sangue c… - PieroCucinotta1 : RT @AllyCuppo: @vp1988 @joshreewild @CristinaDAvena @RaiUno @Raiofficialnews @SanremoRai @StefanoColetta2 Assolutamente @CristinaDAvena #cr… - LuisaBossa : RT @RobertoPriori10: Un anima bella come Cristina d'avena, non può mancare sul palco dell'ariston. Le luci e le stelle sono più luminose qu… - Annalagavo : RT @Cris_quella: @Emilio00369657 Senti sfigato, non c’é stato bisogno che chiamasse aiuto, Cristina qua ha amici che le vogliono bene, cosa… - il_Case : RT @Costantinoprinc: Cristina merita di festeggiare i suoi 40 anni di carriera a Sanremo!? Forza @stefanocoletta2 invita @CristinaDAvena e… -