Classe Z film stasera in tv 18 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Classe Z è il film stasera in tv martedì 18 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Classe Z film stasera in tv: cast La regia è di Guido Chiesa. Il cast è composto da Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng. Classe Z film stasera in tv: trama In un liceo scientifico è il primo giorno ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)Z è ilin tv martedì 182022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Guido Chiesa. Ilè composto da Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng.in tv:In un liceo scientifico è il primo giorno ...

Advertising

fraga801 : @GretaGior3 Guarda,il film non è piaciuto neanche a me per come è stato sviluppato e per la lentezza;a tratti noios… - bucciadibanana_ : oggi in classe guardavamo un film ed è partita la pubblicità di eternals HANNO URLATO TUTTI IL MIO NOME AJAHJAJ - iamesaurita : Mi faccio troppi film mentali su christian,mi distrae troppo in classe, basta christian come devo fare con te… - BORDEVSZ : pensando alla mia ragazza non me ne frega del film che stiamo guardando in classe - FrancoFratto : Steve Della Casa, vent’anni dopo. Docente, critico e regista, classe 1953, torna al timone della rassegna cittadina… -