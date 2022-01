Civica Calenda, De Gregorio-Nanni: Piazza Vittorio, interrogazione su spazi sottostanti (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Oggi abbiamo presentato un’interrogazione urgente per conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale sull’utilizzazione degli spazi liberi presenti sotto la storica Piazza Vittorio”. Così in una nota Dario Nanni e Flavia De Gregorio consiglieri della Lista Civica Calenda. “Al di sotto della grande Piazza del rione Esquilino, sono presenti, infatti, oltre 800 metri quadrati di proprietà comunale che ad oggi sono del tutto inutilizzati.” “Da diverso tempo i cittadini del quartiere ci segnalano questa situazione, e considerato che da anni su quei locali non è stata indicata alcuna destinazione, consideriamo necessario che l’attuale governo capitolino si esprima quanto prima sull’utilizzazione di quella proprietà. Sarebbe ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Oggi abbiamo presentato un’urgente per conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale sull’utilizzazione degliliberi presenti sotto la storica”. Così in una nota Darioe Flavia Deconsiglieri della Lista. “Al di sotto della grandedel rione Esquilino, sono presenti, infatti, oltre 800 metri quadrati di proprietà comunale che ad oggi sono del tutto inutilizzati.” “Da diverso tempo i cittadini del quartiere ci segnalano questa situazione, e considerato che da anni su quei locali non è stata indicata alcuna destinazione, consideriamo necessario che l’attuale governo capitolino si esprima quanto prima sull’utilizzazione di quella proprietà. Sarebbe ...

Advertising

Gianna93103274 : @erealacci @PoliticaPerJedi Dimenticate che Calenda faceva parte di una lista civica e non concorreva con il suo solo partito. - YoshiIrai : @Frank7794327780 @romanpastore00 @ItaliaViva @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Eh no, era candidato in giunta con la lis… - gciprotti : @matteorenzi @ItaliaViva @radioleopoldait Ancora una volta continui a dire bugie. Ti sei dimenticato di dire una co… - Gianna93103274 : @erroresbagliato @La_manina__ Dimentica che nella lista civica di Calenda c'era anche iv,quindi i voti non erano solo del suo partito. - giovannabordo11 : @valerio_casini ????Valerio Casini il candidato giusto al posto -

Ultime Notizie dalla rete : Civica Calenda In Campidoglio solo col tampone, vince la linea Raggi Battuti il Pd e il resto della maggioranza di centrosinistra, inutili pure gli appelli della lista civica Calenda. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi anziché 9,99 Attiva ...

Roma, Nanni (Lista Civica Calenda): chiediamo a Giunta consuntivo semestrale su sostenibilità "L'amministrazione promuova e sostenga iniziative e progetti volti a ridurre l'inquinamento". Acquista questo articolo Roma, Nanni (Lista Civica Calenda): chiediamo a Giunta consuntivo semestrale su sostenibilità Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Roma, Nanni (Lista Civica Calenda): chiediamo a Giunta ...

Roma: la lista civica di Calenda presenta 29 persone per la "giunta ombra" NovaNews Anche a Pisa arriva "Azione", il partito di Calenda Pisa, 18 gennaio 2022 - Al Grand Hotel Bonanno ha avuto luogo il primo Congresso provinciale di Azione. Congresso fondativo che ha sancito la presenza ufficiale, sulla scena politica pisana, del parti ...

Squadroni: polo con cinque liste Sarà un polo con cinque liste quello di Silvia Squadroni. Alla candidata a sindaco civica ("SiAmo Civitanova") Stefano Ghio porterà in dote una lista sua, mentre si va formando un unico soggetto rifor ...

Battuti il Pd e il resto della maggioranza di centrosinistra, inutili pure gli appelli della lista. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi anziché 9,99 Attiva ..."L'amministrazione promuova e sostenga iniziative e progetti volti a ridurre l'inquinamento". Acquista questo articolo Roma, Nanni (Lista): chiediamo a Giunta consuntivo semestrale su sostenibilità Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Roma, Nanni (Lista): chiediamo a Giunta ...Pisa, 18 gennaio 2022 - Al Grand Hotel Bonanno ha avuto luogo il primo Congresso provinciale di Azione. Congresso fondativo che ha sancito la presenza ufficiale, sulla scena politica pisana, del parti ...Sarà un polo con cinque liste quello di Silvia Squadroni. Alla candidata a sindaco civica ("SiAmo Civitanova") Stefano Ghio porterà in dote una lista sua, mentre si va formando un unico soggetto rifor ...