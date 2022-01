Cicciolina questa voltà sarà in coppia col figlio: la ex pornostar torna all’Isola dei Famosi (Di martedì 18 gennaio 2022) Elena Anna Staller per tutti Ilona Staller. Cicciolina, uno dei suoi pseudonimi, si prepara a sbarcare all’Isola dei Famosi. L’attrice ungherese, classe 1951, è nota per il suo passato nella cinematografia a luci rosse dove conta decine e decine di titoli. Star del porno ma con un passato in politica, nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Radicale, scelta da Marco Pannella. La prima pornostar al mondo ad entrare in un parlamento nazionale. Staller sbarcherà sull’isola più famosa del piccolo schermo, secondo il sito Tvblog, con suo figlio Ludwig Maximillian Koons. Classe 1992, nato dal burrascoso matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons, artista statunitense tra i più celebri per le sue opere che illustrano l’american way of life. Una nascita che non rinsaldò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Elena Anna Staller per tutti Ilona Staller., uno dei suoi pseudonimi, si prepara a sbarcaredei. L’attrice ungherese, classe 1951, è nota per il suo passato nella cinematografia a luci rosse dove conta decine e decine di titoli. Star del porno ma con un passato in politica, nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Radicale, scelta da Marco Pannella. La primaal mondo ad entrare in un parlamento nazionale. Staller sbarcherà sull’isola più famosa del piccolo schermo, secondo il sito Tvblog, con suoLudwig Maximillian Koons. Classe 1992, nato dal burrascoso matrimonio trae Jeff Koons, artista statunitense tra i più celebri per le sue opere che illustrano l’american way of life. Una nascita che non rinsaldò ...

Piston8686 : @intuslegens Io posso anche dichiarare che Cicciolina e vergine se non cito una fonte. Dove ha raccolto questa dich… - Bussola87234007 : @LiciaRonzulli Questa è Cicciolina. Ha sucato forte forte ed è diventata parlamentare. Imparate gente, imp... a no - sha1779 : @luca74alba @rossonero_fede @75_franz6 @RandagioRosNer @sognorossonero @ChryCalle @ApacheRossonero @LUZrossonero Qu… - f52_marco : Mi son imbattuto 1 min sulla Ronzulla! Mi chiedo seriamente che patata ha questa per essere dove sta! Una senza arg… -