"Chissà perché oggi": Beppe Grillo indagato, il drammatico sospetto di Guido Crosetto (Di martedì 18 gennaio 2022) Questa inchiesta della Procura di Milano su Beppe Grillo non convince per tempi e reato contestato Guido Crosetto. Il "fratello d'Italia", in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "oggi Grillo è stato indagato per traffico di influenze, reato assurdo, indefinito, arbitrario, su cui si può indagare chiunque", sottolinea. "Un modo facile per 'sporcare' un nemico politico, 'richiamarlo all'ordine', in un Paese dove un avviso di garanzia è condanna", osserva Crosetto. Che, sospettoso, conclude: "Chissà perché oggi". Un post, quello di Crosetto che ha scatenato il popolo social. "Bisogna controllare chi appoggiano i 5s per l'elezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Questa inchiesta della Procura di Milano sunon convince per tempi e reato contestato. Il "fratello d'Italia", in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "è statoper traffico di influenze, reato assurdo, indefinito, arbitrario, su cui si può indagare chiunque", sottolinea. "Un modo facile per 'sporcare' un nemico politico, 'richiamarlo all'ordine', in un Paese dove un avviso di garanzia è condanna", osserva. Che,so, conclude: "". Un post, quello diche ha scatenato il popolo social. "Bisogna controllare chi appano i 5s per l'elezione ...

