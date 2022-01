Chiedeva denaro con la scusa di sostenere la ricerca per la cura di malattie rare | denunciata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno denunciato una donna della provincia di Salerno per “truffa”. Si tratta di una 40enne, già nota alle Forze dell’Ordine, sorpresa mentre si aggirava nell’abitato della città conciaria esibendo del materiale di un’inesistente associazione di volontariato, al fine di carpire la fiducia dei passanti e chiederecon ladilaper ladi. Alla luce delle evidenze emerse, la 40enne è stata quindi deferita in stato di libertà alla Prodella Repubblica di Avellino. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel ...