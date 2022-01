Chi ha fatto pubblicare sui giornali la lettera di Verdini che vede Salvini come kingmaker per il Quirinale? (Di martedì 18 gennaio 2022) “Caro Marcello (Dell’Utri, ndr), caro Fedele (Confalonieri, ndr), è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno”. La lettera in cui Denis Verdini illustra la strategia per l’elezione di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica ha fatto discutere. Pubblicata dal Tirreno, ha acceso i riflettori anche su cosa dovrebbe avvenire in caso l’ex Cav non riesca a raggiungere i numeri necessari a partire dal quarto scrutinio: “In trent’anni – osserva Verdini – il centrodestra mai è stato così vicino, nei numeri, a poter conseguire un risultato che mai ha ottenuto” e Silvio Berlusconi “ha la legittima ambizione di coronare il suo straordinario percorso. Nessuno nel centro-destra può negargli questa opportunità”. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Caro Marcello (Dell’Utri, ndr), caro Fedele (Confalonieri, ndr), è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’,quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno”. Lain cui Denisillustra la strategia per l’elezione di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica hadiscutere. Pubblicata dal Tirreno, ha acceso i riflettori anche su cosa dovrebbe avvenire in caso l’ex Cav non riesca a raggiungere i numeri necessari a partire dal quarto scrutinio: “In trent’anni – osserva– il centrodestra mai è stato così vicino, nei numeri, a poter conseguire un risultato che mai ha ottenuto” e Silvio Berlusconi “ha la legittima ambizione di coronare il suo straordinario percorso. Nessuno nel centro-destra può negargli questa opportunità”. ...

