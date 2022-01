Chi è Roberta Metsola | tutto quello che sappiamo sull' eurodeputata

Advertising

qnazionale : Roberta Metsola, chi è la nuova presidente del Parlamento europeo. 'Onorerò Sassoli' - PolicyMaker_mag : Nata nel 1979, l’eurodeputata maltese è la persona più giovane della storia a ricoprire questo incarico - formichenews : ????Chi è Roberta Metsola, nuova presidente del Parlamento europeo. L'articolo di Angela Casne ??… - mrjones1981 : Ieri Jennifer Guerra ci raccontava chi è Roberta Metsola, eletta nuova Presidentessa del Parlamento UE - Una antiab… - neXtquotidiano : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Roberta

Su Huffington Post Italia si scrive: "I Radicali chiedono espressamente di non votare... È il famoso metodo Germania orientale: il pluralismo è lecito ma solo perti ubbidisce. Su ...Da eurodeputata della commissione Libertà Civili ha lavorato sul dossier immigrazione, sostenendo la necessità di un meccanismo per la redistribuzione dei richiedenti asilo e sul report contro l'...Nata nel 1979, l’eurodeputata maltese è la persona più giovane della storia a ricoprire questo incarico, tuttavia è stata spesso criticata per le sue posizioni antiabortiste e conservatrici: chi è Rob ...“Grazie, membri del Parlamento Europeo, colleghi eurodeputati. Lavorerò e farò del mio meglio, come presidente del Parlamento, per raccogliere l’eredità di David Sassoli, che è stato un combattente pe ...