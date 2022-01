Chelsea, Tuchel: “Aiutare Lukaku? A calcio si gioca in undici” | VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Thomas Tuchel, manager tedesco del Chelsea, si è espresso così su Romelu Lukaku, attaccante belga dei 'Blues' che appare in grande difficoltà, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brighton. Le sue parole in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Thomas, manager tedesco del, si è espresso così su Romelu, attaccante belga dei 'Blues' che appare in grande difficoltà, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brighton. Le sue parole in questo

Advertising

FBiasin : #Tuchel: “#Lukaku? Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non riguarda un sol… - cmdotcom : #Chelsea, #Lukaku è ancora un problema. #Tuchel lo critica, tifosi furiosi sui social: 'L'#Inter ci ha truffato, ri… - zazoomblog : Brighton-Chelsea probabili formazioni: Tuchel si affida a Lukaku Mount e Werner - #Brighton-Chelsea #probabili - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@ChelseaFC, @TTuchelofficial: “Aiutare #Lukaku? A calcio si gioca in undici” | #VIDEO - #ChelseaFC #CFC #Chelsea #Tuchel… - Mediagol : Brighton-Chelsea, probabili formazioni: Tuchel si affida a Lukaku, Mount e Werner -