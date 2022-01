Che sfortuna per Fares | il Torino l’ha appena preso e lui s’è lesionato il legamento crociato

Advertising

ItaliaViva : 'Che D'Alema e Berlusconi si fossero messi d'accordo alle mie spalle è un dato di fatto, che allearsi con D'Alema p… - maccarioandrea1 : @TorinoFC_1906 Che sfortuna.. In bocca al lupo - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: La sfortuna colpisce ancora una volta #Fares. - 100x100Napoli : La sfortuna colpisce ancora una volta #Fares. - iosonoassonnata : RT @AL4TVS: io cmq capisco tutto, la delusione di non riuscire a prendere un pg che vi piace, la sfortuna nel gioco che vi rende nervosi, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Che sfortuna

IlNapolista

' Ma a noi non interessa - spiega Andreazzoli - perché pero per fortuna non possiamo muovere niente, è un problemaci gira alla larga. Sicuramente qualcosa vorremmo fare, abbiamo ...Oggi sto decisamente meglio, ho sensazioni positivespero mi saranno confermate ai primi di giugno, quando riceverò l'esito degli ultimi esami. Nellaposso considerarmi però fortunato ...Destino o sfortuna, lo Spezia si dimostra ancora una volta bestia nera per il Milan. (Milan News 24) Quella cattiva si nasconde nel clima di veleni e resa dei conti che continua a circondare il calcio ...Attacco influenzale per lo sfortunato attaccante di Juventus e Nazionale, che si trovava già a Innsbruck per l'intervento al ginocchio sinistro, rinviato di qualche giorno.