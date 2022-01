Che fine hanno fatto le protagoniste di 16 anni e Incinta Italia? (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2013 è andata in onda su MTV la prima stagione della versione Italiana di “16 anni e Incinta”, il fortunato programma televisivo statunitense – in formato docu-reality – che racconta nel dettaglio le vicende riguardanti alcune ragazze madri incinte, per un periodo che va dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino stesso. Protagonista dell’edizione Italiana furono sei ragazze tra i 15 e 19 anni provenienti da diverse regioni. Nella versione USA ad ogni ragazza è dedicata una puntata, che può andare dai 40 ai 60 minuti; in quella Italiana, invece, ogni ragazza è protagonista di due puntate da 40 minuti ciascuna. La partecipanti furono Gemma Berruto, Chiara Mauri, Sara Geminiani, Fleur Indi Scattolin, Ivonne Nicastro e Carmen Speria. Ma che ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel 2013 è andata in onda su MTV la prima stagione della versionena di “16”, il fortunato programma televisivo statunitense – in formato docu-reality – che racconta nel dettaglio le vicende riguardanti alcune ragazze madri incinte, per un periodo che va dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino stesso. Protagonista dell’edizionena furono sei ragazze tra i 15 e 19provenienti da diverse regioni. Nella versione USA ad ogni ragazza è dedicata una puntata, che può andare dai 40 ai 60 minuti; in quellana, invece, ogni ragazza è protagonista di due puntate da 40 minuti ciascuna. La partecipanti furono Gemma Berruto, Chiara Mauri, Sara Geminiani, Fleur Indi Scattolin, Ivonne Nicastro e Carmen Speria. Ma che ...

