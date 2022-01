“Che caz*o urli?”: Nathaly Caldonazzo si sfoga senza filtri, gli ha dato del malato di mente [VIDEO] (Di martedì 18 gennaio 2022) La soubrette Nathaly Caldonazzo sbrocca all’interno della casa del Grande Fratello Vip: le sue parole sono inequivocabili. Nathaly Caldonazzo (fonte youtube)Al GF VIP l’entrata in scena di Delia Duran sta già producendo significative ripercussioni nelle dinamiche tra i concorrenti in gara. I battibecchi tra la modella new-entry ed il marito, eliminato dal gioco, hanno dato modo a Nathaly Caldonazzo di esprimersi in merito. Durante uno scambio di battute con i compagni, Nathaly ha infatti riservato parole di fuoco per l’ex gieffino. “E’ un narcisista patologico covert!“, ha sentenziato la showgirl, sparando a zero su Belli. LEGGI ANCHE>> “Rapporto a 3”: Delia Duran confessa tutto, ormai la verità sta saltando fuori “Urla, poi… che c*zzo ... Leggi su specialmag (Di martedì 18 gennaio 2022) La soubrettesbrocca all’interno della casa del Grande Fratello Vip: le sue parole sono inequivocabili.(fonte youtube)Al GF VIP l’entrata in scena di Delia Duran sta già producendo significative ripercussioni nelle dinamiche tra i concorrenti in gara. I battibecchi tra la modella new-entry ed il marito, eliminato dal gioco, hannomodo adi esprimersi in merito. Durante uno scambio di battute con i compagni,ha infatti riservato parole di fuoco per l’ex gieffino. “E’ un narcisista patologico covert!“, ha sentenziato la showgirl, sparando a zero su Belli. LEGGI ANCHE>> “Rapporto a 3”: Delia Duran confessa tutto, ormai la verità sta saltando fuori “Urla, poi… che c*zzo ...

Advertising

RememberMeC : Finalmente una caz*o di concorrente che dice a tutti come stanno le cose #gfvip - rosina1421 : RT @premium_posters: Ok fan di Gianmaria e giunta ora di dare una prova di forza tutti voti e dico tutti su Federica ok antipatica o no bis… - premium_posters : Ok fan di Gianmaria e giunta ora di dare una prova di forza tutti voti e dico tutti su Federica ok antipatica o no… - isidequeen : @_comedincanto Speriamo che ci leviamo dal caz.o la lettera della lavapiatti così chiudiamo nell horror assoluto...… - andrebulga : ma la gente che tweetta ogni 30 minuti? dico, non avete proprio un caz*o da fare? -