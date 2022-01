Charlene di Monaco, "pur di salvare il matrimonio...": la mossa disperata del principe Alberto (Di martedì 18 gennaio 2022) Le voci su una forte crisi tra Alberto e Charlene di Monaco non hanno mai smesso di circolare. Anzi, si sono fatte sempre più forti. E c'è chi scommette che tra i due principi sia già finita. Lei è ancora ricoverata in una clinica in Svizzera a seguito di alcuni problemi di salute, lui nel frattempo le starebbe sempre accanto. Stando a quanto trapelato finora, il principe non si staccherebbe un attimo da lei. A quanto pare, Alberto starebbe tentando di tutto pur di salvare il suo matrimonio. E starebbe lottando con i sensi di colpa per gli errori commessi in passato e per aver trascurato troppo sua moglie. Ecco perché, come riporta LC News, il principe dalla fine dello scorso anno avrebbe affittato una villa in Svizzera per trascorrere del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Le voci su una forte crisi tradinon hanno mai smesso di circolare. Anzi, si sono fatte sempre più forti. E c'è chi scommette che tra i due principi sia già finita. Lei è ancora ricoverata in una clinica in Svizzera a seguito di alcuni problemi di salute, lui nel frattempo le starebbe sempre accanto. Stando a quanto trapelato finora, ilnon si staccherebbe un attimo da lei. A quanto pare,starebbe tentando di tutto pur diil suo. E starebbe lottando con i sensi di colpa per gli errori commessi in passato e per aver trascurato troppo sua moglie. Ecco perché, come riporta LC News, ildalla fine dello scorso anno avrebbe affittato una villa in Svizzera per trascorrere del ...

