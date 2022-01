Champions | Treviso c' è | batte Lavrio e vola alle Top 16

(Di martedì 18 gennaio 2022) Male in campionato, benissimo in. Sul prestigioso parquet del Pireo,fa sua anche la seconda gara di play - in contro i greci del, centrando la qualificazioneTop16. ...

Male in campionato, benissimo in. Sul prestigioso parquet del Pireo,fa sua anche la seconda gara di play - in contro i greci del Lavrio, centrando la qualificazione alle Top16. Lavrio Megabolt -78 - 90 ? ...LAVRIO MEGABOLT - NUTRIBULLETBASKET 78 - 90 LAVRIO : Mouratos 18, Smith, Williams 6, Geromichalos 18, Kaklamanakis 4; Sanders 13, Nikoalidis, Aminu 10, Pilavios, Filoxenidis 3, Persidi 4, ...La Nutribullet Treviso vince anche gara-2 del play-in di Basketball Champions League raggiunta contro il Lavrio. Al Peace & Friendship Stadium del Pireo, normalmente utilizzato dall'Olympiacos, la squ ...Gli highlights di Lavrio Megabolt-Nutribullet Treviso Basket 78-90, sfida valida per il ritorno dei play-in della Champions League 2021/2022.