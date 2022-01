C’è stato un terremoto in Afghanistan: sono morte almeno 26 persone (Di martedì 18 gennaio 2022) Lunedì pomeriggio c’è stato un terremoto nella provincia occidentale di Baghdis, in Afghanistan, un paese già devastato da una crisi umanitaria gravissima: sono morte almeno 26 persone, tra cui 5 donne e 4 bambini, e circa 700 abitazioni sono state Leggi su ilpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Lunedì pomeriggio c’èunnella provincia occidentale di Baghdis, in, un paese già devada una crisi umanitaria gravissima:26, tra cui 5 donne e 4 bambini, e circa 700 abitazionistate

