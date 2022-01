"C'è l'emergenza psicologica. Subito il bonus per le visite" (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2022 - Dibattito politico e raccolta di firme (a valanga sulle piattaforme web). Il caso bonus psicologo , negato finora dal governo, quanto meno ha avuto il merito di accendere ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gennaio 2022 - Dibattito politico e raccolta di firme (a valanga sulle piattaforme web). Il casopsicologo , negato finora dal governo, quanto meno ha avuto il merito di accendere ...

Advertising

qn_lanazione : 'C’è l’emergenza psicologica. Subito il bonus per le visite' - Ancobilu : @matteosalvinimi non parlare più di emergenza!!! Avete già distrutto abbastanza le nostre vite ! Emergenza e non so… - LargeDenis : RT @brunasaracco: Ha ragione la #Spagna È il momento di dire una serie di basta. Almeno a inutili #bollettini quotidiani e #tamponi a raff… - alinoski : RT @LaVocediNewYork: #Covid, è emergenza psicologica, ma al governo interessano più i bonus rubinetti. Relazioni umane ridotte all’osso e a… - LaVocediNewYork : #Covid, è emergenza psicologica, ma al governo interessano più i bonus rubinetti. Relazioni umane ridotte all’osso… -