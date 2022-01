Cateno De Luca contro il Green pass in marcia sullo Stretto: "Sarò presidente" (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Rieccolo Cateno De Luca, detto 'SCateno'. Alla guerra dello Stretto come a inizio pandemia. Ma allora - in tempi pre-vaccino - per frenare gli arrivi, oggi per superare le regole che impediscono l'attraversamento della striscia di mare tra Calabria e Sicilia ai non vaccinati. Una battaglia che si inserisce nel gioco grande della conquista della presidenza della Regione e che, come ulteriore mossa per lo scacco al re di Palazzo d'Orleans, ha previsto le dimissioni da primo cittadino di Messina con effetto dalla mezzanotte del 6 febbraio. "Io sono oltre gli incontri tra Miccichè e Musumeci - ha spiegato davanti agli imbarcaderi - con la formalizzazione delle mie dimissioni da sindaco, ho tracciato il percorso per la mia marcia su Palermo. A certe faide io non partecipo. I tempi non me li faccio ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - RieccoloDe, detto 'S'. Alla guerra dellocome a inizio pandemia. Ma allora - in tempi pre-vaccino - per frenare gli arrivi, oggi per superare le regole che impediscono l'attraversamento della striscia di mare tra Calabria e Sicilia ai non vaccinati. Una battaglia che si inserisce nel gioco grande della conquista della presidenza della Regione e che, come ulteriore mossa per lo scacco al re di Palazzo d'Orleans, ha previsto le dimissioni da primo cittadino di Messina con effetto dalla mezzanotte del 6 febbraio. "Io sono oltre gli incontri tra Miccichè e Musumeci - ha spiegato davanti agli imbarcaderi - con la formalizzazione delle mie dimissioni da sindaco, ho tracciato il percorso per la miasu Palermo. A certe faide io non partecipo. I tempi non me li faccio ...

