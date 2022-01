Cassone (FedEmo): “Telemedicina importante risorsa per emofilici” (Di martedì 18 gennaio 2022) “La Telemedicina costituisce un’importante risorsa che può essere proficuamente utilizzata tanto da parte del paziente con emofilia, che per la gestione ordinaria della malattia e per consulti può attraverso tale modalità interagire col proprio ematologo in maniera semplificata dal proprio domicilio, che dallo stesso clinico per una gestione più continuativa e logisticamente meno complicata del trattamento”. Così Cristina Cassone, presidente di FedEmo, la Federazione delle associazioni emofilici, intervenendo all’evento online “L’importanza della Telemedicina nell’emofilia, il progetto REmoTe” a cura dell’Osservatorio Malattie Rare. “La Telemedicina – sottolinea Cassone – permette oggi di replicare i processi clinico-organizzativi ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “Lacostituisce un’che può essere proficuamente utilizzata tanto da parte del paziente con emofilia, che per la gestione ordinaria della malattia e per consulti può attraverso tale modalità interagire col proprio ematologo in maniera semplificata dal proprio domicilio, che dallo stesso clinico per una gestione più continuativa e logisticamente meno complicata del trattamento”. Così Cristina, presidente di, la Federazione delle associazioni, intervenendo all’evento online “L’importanza dellanell’emofilia, il progetto REmoTe” a cura dell’Osservatorio Malattie Rare. “La– sottolinea– permette oggi di replicare i processi clinico-organizzativi ...

