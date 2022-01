Casino Aurora, dopo le liti ereditarie va all’asta la dimora del principe Ludovisi (con l’unico murale di Caravaggio al mondo). Si parte da 471 milioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Non di rado le aste immobiliari regalano sorprese. Ma in questa occasione la meraviglia è stata davvero grande. “Complesso monumentale conosciuto come Villa Aurora o Casino dell’Aurora, incastonato con il suo parco tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e Villa Borghese, in una delle zone più eleganti della Capitale, composto da villa (parzialmente accatastata ad uso ufficio) e tre locali autorimessa ubicati a Roma-Via Lombardia 42/46 per una superficie convenzionale di circa 2.800,00 metri quadrati.” L’annuncio sul portale di un’importante società di consulenza non poteva passare inosservato. Nell’asta giudiziaria telematica del Tribunale di Roma, nella procedura di divisione giudiziale tra i coeredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi, il 18 gennaio si partirà da un prezzo base di 471 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Non di rado le aste immobiliari regalano sorprese. Ma in questa occasione la meraviglia è stata davvero grande. “Complesso monumentale conosciuto come Villadell’, incastonato con il suo parco tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana e Villa Borghese, in una delle zone più eleganti della Capitale, composto da villa (parzialmente accatastata ad uso ufficio) e tre locali autorimessa ubicati a Roma-Via Lombardia 42/46 per una superficie convenzionale di circa 2.800,00 metri quadrati.” L’annuncio sul portale di un’importante società di consulenza non poteva passare inosservato. Nell’asta giudiziaria telematica del Tribunale di Roma, nella procedura di divisione giudiziale tra i coeredi delNicolò Boncompagni, il 18 gennaio si partirà da un prezzo base di 471 ...

