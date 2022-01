Cary Grant | 5 ruoli iconici del leggendario attore americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) 118 anni fa nasceva. È stato uno dei più brillanti ed eleganti attori americani tanto da essere inserito al secondo posto tra le più grandi star della storia del cinema. È stato candidato all‘Oscar per due volte e ne ha ricevuto uno alla carriera nel 1970. Ha preso parte nella sua carriera ad oltre 70 film. “Tutti vorrebbero essere. Perfino io vorrei essere” In questa citazione diè racchiusa tutta la forza del suo personaggio. Al secolo Archibald Alexander Leach,è il perfettoraffinato, ironico ed elegante divenuto un must del cinema hollywoodiano classico. Il predestinato interprete di screwball comedy di successo prestato in diverse occasioni anche a ...